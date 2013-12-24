内塔尼亚胡称美国对以色列的监控不可接受

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷12月23日 - 以色列总理内塔尼亚胡周一就本国领导人曾遭美国监控的报导置评，称此类活动不可接受，在关系密切的盟友间不应存在此类活动。
根据媒体周五援引斯诺登最新提供的文件的报导，美国国家安全局和英国政府通信总部（GCHQ）在2009年盯上了时任以色列总理奥尔默特（Ehud Olmert）的邮件地址，还监控了该国国防高官的电子邮件。
“对于过去几天报导的事情，我已要求进行调查，”内塔尼亚胡发表广播讲话说。这明显指的是所谓的间谍活动。
他没有透露以色列是否打算要求美国方面澄清此事。
“在以色列与美国的密切关系中，有些不能做且我们不接受的事情，”内塔尼亚胡对右翼利库德党（Likud）议员说。
以色列一些内阁成员和议员周日称，美国监控以色列事情的曝光，是施压要求美国释放本国特工乔纳森·波拉德（Jonathan Pollard）的机会。
波拉德是前美国海军情报分析员，由于为以色列从事间谍活动，于1987年在美国被判终身监禁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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