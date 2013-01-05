以色列前安全局局长：内塔尼亚胡优柔寡断且软弱

路透耶路撒冷1月4日(记者 Dan Williams) - 以色列前国家安全局局长狄斯金(Yuval Diskin)周五表示，以色列总理内塔尼亚胡优柔寡断且软弱。内塔尼亚胡在1月22日的大选前的民调中保持领先。

狄斯金去年曾发出警告称，内塔尼亚胡寻求与伊朗进行一场“救世主式的”战争。

狄斯金在接受《新消息报》(Yedioth Ahronoth)采访时表示：“在我看来，内塔尼亚胡心里有一种矛盾的意识形态，一种根深蒂固的想法，即他是耶路撒冷王室的一位王子，同时又伴有一种不安全感并害怕承担责任。”

《新消息报》是以色列发行量最大的日报。

狄斯金对内塔尼亚胡“九曲十八弯”的决策风格进行了冷嘲热讽，称内塔尼亚胡“没有强有力的核心，没有那样让你‘在极端情况下、在危机情况下，我可以追随他，我可以信任他。’的英雄气概”

《新消息报》还发表了内塔尼亚胡办公室对此作出的回应，称狄斯金的说法“愚蠢而自满”。声明还指控狄斯金口出此言是出于政治原因且未能获准继续领导安全局而心生仇恨所致。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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