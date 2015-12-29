以色列前总理奥尔默特刑期由六年减至18个月

路透耶路撒冷12月29日 （记者 Jeffrey Heller） - 以色列最高法院周二撤销了针对以色列前总理奥尔默特（Ehud Olmert）的多项贪腐指控中的一项，将其刑期从六年减少至18个月。奥尔默特2014年被判受贿罪名成立。

据以色列最高法院发回的现场报导称，70岁的奥尔默特将从明年2月15日开始服刑，他将成为首位入狱的以色列前政府首脑。

指控与奥尔默特1992-2003年担任耶路撒冷市长期间该市的房地产交易有关。

判决终结了有关奥尔默特可能回归政治生涯的猜测。中间派的奥尔默特被赞誉为争取达成巴以冲突和平解决方案而努力，直至贪腐丑闻迫使他辞职。

奥尔默特以前领导的前进党现为在野党。

“最高法院推翻了我在‘圣地房地产案’事件中受到的一项主要指控，让我如释重负，”奥尔默特在以色列最高法院作出判决后对记者表示。

“没人向我提供贿赂，我也从未受贿，”明显如释重负的奥尔默特说道。“但我尊重最高法院法官们的判决。”（完）