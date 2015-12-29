以色列前总理奥尔默特刑期由六年减至18个月

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透耶路撒冷12月29日 （记者 Jeffrey Heller） - 以色列最高法院周二撤销了针对以色列前总理奥尔默特（Ehud Olmert）的多项贪腐指控中的一项，将其刑期从六年减少至18个月。奥尔默特2014年被判受贿罪名成立。
据以色列最高法院发回的现场报导称，70岁的奥尔默特将从明年2月15日开始服刑，他将成为首位入狱的以色列前政府首脑。
指控与奥尔默特1992-2003年担任耶路撒冷市长期间该市的房地产交易有关。
判决终结了有关奥尔默特可能回归政治生涯的猜测。中间派的奥尔默特被赞誉为争取达成巴以冲突和平解决方案而努力，直至贪腐丑闻迫使他辞职。
奥尔默特以前领导的前进党现为在野党。
“最高法院推翻了我在‘圣地房地产案’事件中受到的一项主要指控，让我如释重负，”奥尔默特在以色列最高法院作出判决后对记者表示。
“没人向我提供贿赂，我也从未受贿，”明显如释重负的奥尔默特说道。“但我尊重最高法院法官们的判决。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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