巴以双方恢复间接谈判 期望终止加沙冲突

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透加沙/耶路撒冷8月11日 - 埃及国家通讯社表示，以色列和巴勒斯坦谈判代表周一恢复间接谈判。埃及在谈判中充当调停人。巴以新一轮72小时停火期已经过去一天。
一名埃及官员表示，以色列谈判代表周一乘飞机到开罗，当日即离开。但该官员并未透露谈判细节。
哈玛斯要求终止以色列和埃及对加沙地带的封锁，并开放此地的一个海港，以色列称只有未来与巴勒斯坦就永久和平协议进行协商时，才会考虑开放海港。
长达一个月的冲突导致1,938名巴勒斯坦人和67名以色列人丧生，给人口密集的加沙地带造成灾难性破坏。埃及外长已敦促巴以双方努力达成“一份全面的永久停火协议”。(完)
(编译 许娜；审校 张荻)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。