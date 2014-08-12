巴以双方恢复间接谈判 期望终止加沙冲突

路透加沙/耶路撒冷8月11日 - 埃及国家通讯社表示，以色列和巴勒斯坦谈判代表周一恢复间接谈判。埃及在谈判中充当调停人。巴以新一轮72小时停火期已经过去一天。

一名埃及官员表示，以色列谈判代表周一乘飞机到开罗，当日即离开。但该官员并未透露谈判细节。

哈玛斯要求终止以色列和埃及对加沙地带的封锁，并开放此地的一个海港，以色列称只有未来与巴勒斯坦就永久和平协议进行协商时，才会考虑开放海港。

长达一个月的冲突导致1,938名巴勒斯坦人和67名以色列人丧生，给人口密集的加沙地带造成灾难性破坏。埃及外长已敦促巴以双方努力达成“一份全面的永久停火协议”。(完)

(编译 许娜；审校 张荻)

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