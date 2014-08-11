以色列和巴勒斯坦达成最新72小时停火协议

路透加沙/开罗8月10日 - 来自交战双方的官员表示，以色列和巴勒斯坦周日同意接受埃及的提议，在加沙地带自2100GMT开始新一轮的72小时停火。

“以色列已经接受埃及的提议，”以色列一高级政府官员说道，并补充道若停火协议得到执行，以色列谈判人员将在周一返回开罗，同巴勒斯坦方面恢复间接谈判。

在此前一轮为期三天的停火协议到期前，以色列谈判人员于周五退出谈判返回国内。

哈马斯官员表示，巴勒斯坦主要派系已经接受埃及方面的提议，将在开罗继续展开谈判。

埃及外交部在声明中督促“交战双方充分利用此次停火立即恢复间接会谈，并努力达成一个全面和持久的停火协议。”

以色列总理纳坦亚胡稍早表示，“以色列不会在交火的情况下展开协商”，警告若火箭弹袭击继续，以色列在加沙地带的军事行动也不会停止。

哈马斯要求终止以色列和埃及对西岸地区的封锁，开放加沙一海港，以色列称只有未来与巴勒斯坦就永久和平协议进行协商时，才会考虑这一诉求。

哈马斯发言人Sami Abu Zuhri表示，在新的停火期间展开协商，将是达成协议的“最后机会”。

这场新的冲突周日进入第三天。医护人员称，以色列当天的空袭和炮击造成加沙九名巴勒斯坦人死亡，其中包括一名14岁男孩和一位妇女。

以色列军方称，其目标是位于加沙的11个“恐怖小组”，其中包括参与或准备发射火箭弹的枪手。

长达一个月的战争导致1,910名巴勒斯坦人和67名以色列人丧生，给人口密集的加沙地带造成广泛的灾难性破坏。但国际社会要求停火的压力不如前几轮巴以冲突那么强烈，因伊拉克和乌克兰等其他地区的国际安全形势分散了几个大国的精力。(完)

(编译 孙茉莉/李爽 审校 杜明霞/张若琪)

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