内塔尼亚胡重申支持用两国方案解决以巴问题

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透耶路撒冷5月20日 - 以色列总理内塔尼亚胡周三再次承诺，他支持用两国方案解决以巴问题。为了3月的大选，他曾在竞选活动中表示不支持该方案。
内塔尼亚胡会见到访的欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼时说：“我们想以和平方式永久地结束冲突……我不支持一国方案，根本不相信这是解决之道，我支持两个民族、两个国家的愿景。”
他还重申了以色列的一贯立场，即所建立的巴勒斯坦国应当非军事化。他表示，希望与莫盖里尼就“我们如何能推进该愿景”进行磋商。
在3月17日以色列大选前夕，民调显示内塔尼亚胡落后于中左派竞争对手，他当时背弃了自己在2009年做出的支持用两国方案解决以巴问题的承诺，称他不会允许巴勒斯坦在自己的鼻子底下建国。
尽管内塔尼亚胡后来表示他原则上不反对巴勒斯坦建国，但美国总统奥巴马称相关言论导致“很难找到”重启巴以和谈的路径，他还告诉内塔尼亚胡美国将不得不重新评估其在中东的政策。
莫盖里尼在约旦河西岸拉马拉（Ramallah）召开的会议上对巴勒斯坦领导人称，欧洲致力于重启巴以和谈。她同样也对内塔尼亚胡称，希望与他探讨“重启和谈进程的机会”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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