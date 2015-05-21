内塔尼亚胡重申支持用两国方案解决以巴问题

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷5月20日 - 以色列总理内塔尼亚胡周三再次承诺，他支持用两国方案解决以巴问题。为了3月的大选，他曾在竞选活动中表示不支持该方案。
内塔尼亚胡会见到访的欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼时说：“我们想以和平方式永久地结束冲突……我不支持一国方案，根本不相信这是解决之道，我支持两个民族、两个国家的愿景。”
他还重申了以色列的一贯立场，即所建立的巴勒斯坦国应当非军事化。他表示，希望与莫盖里尼就“我们如何能推进该愿景”进行磋商。
在3月17日以色列大选前夕，民调显示内塔尼亚胡落后于中左派竞争对手，他当时背弃了自己在2009年做出的支持用两国方案解决以巴问题的承诺，称他不会允许巴勒斯坦在自己的鼻子底下建国。
尽管内塔尼亚胡后来表示他原则上不反对巴勒斯坦建国，但美国总统奥巴马称相关言论导致“很难找到”重启巴以和谈的路径，他还告诉内塔尼亚胡美国将不得不重新评估其在中东的政策。
莫盖里尼在约旦河西岸拉马拉（Ramallah）召开的会议上对巴勒斯坦领导人称，欧洲致力于重启巴以和谈。她同样也对内塔尼亚胡称，希望与他探讨“重启和谈进程的机会”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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