奥巴马对叙利亚作出强硬表态

路透耶路撒冷3月20日（记者 Matt Spetalnick/Jeffrey Heller） - 美国总统奥巴马周三表示，如果叙利亚使用了化学武器，将追究其责任；并向以色列保证，决心遏制伊朗的核项目。

奥巴马首次正式访问以色列，试图缓和以色列的安全担忧，改善他在以色列人心中的形象，并修复与以色列总理内塔尼亚胡之间的紧张关系。

奥巴马在特拉维夫机场参观了一组铁穹反导系统，美国为该系统提供部分资金，该系统用以防御来自加沙和黎巴嫩的火箭袭击。

三小时会谈后，奥巴马在联合记者会上对以色列表示大力支持，并在叙利亚问题上作出看似其最强硬表态。

叙利亚内战双方周二互相指控对方使用化学武器，但都没有向国际组织提供证据。奥巴马称，已经要求进行调查，确认“红线”是否被突破。奥巴马曾表示，化学武器将是触发美国行动的“红线”，但未说明是何种行动。

奥巴马对叙利亚反对派可能使用化学武器的说法表示质疑，他表示：“一旦真相大白，我已经明确说过，使用化学武器将改变局势。”

奥巴马周三指出，如果叙利亚军队选择使用或向他人提供非常规武器，那将是个“巨大错误”，“阿萨德政府必须明白，要为使用或向恐怖分子提供化学武器负责。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。