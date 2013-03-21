奥巴马对叙利亚作出强硬表态

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透耶路撒冷3月20日（记者 Matt Spetalnick/Jeffrey Heller） - 美国总统奥巴马周三表示，如果叙利亚使用了化学武器，将追究其责任；并向以色列保证，决心遏制伊朗的核项目。
奥巴马首次正式访问以色列，试图缓和以色列的安全担忧，改善他在以色列人心中的形象，并修复与以色列总理内塔尼亚胡之间的紧张关系。
奥巴马在特拉维夫机场参观了一组铁穹反导系统，美国为该系统提供部分资金，该系统用以防御来自加沙和黎巴嫩的火箭袭击。
三小时会谈后，奥巴马在联合记者会上对以色列表示大力支持，并在叙利亚问题上作出看似其最强硬表态。
叙利亚内战双方周二互相指控对方使用化学武器，但都没有向国际组织提供证据。奥巴马称，已经要求进行调查，确认“红线”是否被突破。奥巴马曾表示，化学武器将是触发美国行动的“红线”，但未说明是何种行动。
奥巴马对叙利亚反对派可能使用化学武器的说法表示质疑，他表示：“一旦真相大白，我已经明确说过，使用化学武器将改变局势。”
奥巴马周三指出，如果叙利亚军队选择使用或向他人提供非常规武器，那将是个“巨大错误”，“阿萨德政府必须明白，要为使用或向恐怖分子提供化学武器负责。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)