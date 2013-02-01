联合国人权调查组称以色列须停止扩建犹太人定居点

路透日内瓦1月31日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国人权调查员周四呼吁以色列停止扩建犹太人定居点，撤离约旦河西岸全部的50万犹太人定居者，并称以色列的做法可能会被起诉犯有战争罪。

这个由三人组成的联合国调查组称，私人企业在定居点的活动若对巴勒斯坦民众的人权造成负面影响，那么就应当停止他们的工作。调查组还敦促联合国成员国确保相关企业尊重人权。

“以色列必须停止在定居点的活动，向人权受到侵犯的受害者提供充分、及时且有效的补救措施，”该调查负责人沙内（Christine Chanet）在一场新闻发布会上说。

调查组报告称，以色列定居点项目违反了日内瓦第四公约禁止向被占领的领土转移平民的规定，可能会因构成战争罪而在国际刑事法庭（ICC）遭到起诉。

“由于有碍于自决权的行使，因此不得向被占领的领土转移本国人口，”沙内说。

她说，所有联合国成员国在定居点问题上必须遵守国际法规定的职责。“我们已强调过国家责任，因为我们谴责的是众所周知的事实。问题是所有人对此都无所作为。”

根据一份声明，针对调查组的报告，联合国秘书长潘基文也重申了他的立场，即“按照国际法，包括东耶路撒冷在内的所有在巴勒斯坦被占领区的定居点活动都是非法的”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。