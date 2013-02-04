美国国务卿克里致电巴以领导人

路透华盛顿2月3日 - 美国国务院表示，国务卿约翰·克里周日分别与以色列总理内塔尼亚胡以及巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯通电话，表达对推动巴以和平进程的决心。

克里在上周五接替希拉里，宣誓就任美国国务卿一职。

美国国务院发言人纽兰(Victoria Nuland)表示，克里在与内塔尼亚胡的通话中“强调了自己与总统奥巴马对推动中东和平进程的决心，并表示将支持维护以色列安全，并寻求建立巴以双方长久的和平关系。”纽兰称双方谈话内容还涉及伊朗及叙利亚问题。

以色列总理发言人表示双方确有通话，但并未透露谈话内容细节。内塔尼亚胡周六组建了新一届以色列政府，他所领导的右翼阵营在1月22日大选中力量遭削弱，但仍拥有议会多数席位(31/120)。

此外，以色列中间阵营在选举中的崛起或将为巴以关系的改善增添积极的信号。

纽兰表示，在与阿巴斯的通话中，克里重申了自己对推进巴以关系的决心，并表示将与国会合作，从而拿到预算以支持巴塞斯坦民族权力机构。

阿巴斯的幕僚对路透表示，克里在电话中称，将为重启巴以和谈作出努力，并希望能够尽快与阿巴斯会面，但并未确定明确的时间和地点。(完)

编译：辛毅 发稿：王凤昌

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