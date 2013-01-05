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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 5日 星期六 10:05 BJT

以色列前安全局局长称内塔尼亚胡优柔寡断且软弱

以色列前国家安全局局长狄斯金(Yuval Diskin)周五表示，以色列总理内塔尼亚胡优柔寡断且软弱。狄斯金去年曾发出警告称，内塔尼亚胡寻求与伊朗进行一场“救世主式的”战争。内塔尼亚胡(图)在1月22日的大选前的民调中保持领先。路透

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