以色列前总理奥尔默特因受贿罪被判入狱六年

路透特拉维夫5月13日（记者 Rami Amichai） -以色列前总理奥尔默特周二因受贿罪被判入狱六年，法官称其罪行与叛国类似。

奥尔默特否认担任耶路撒冷市长期间在一宗房地产交易中有任何不当行为。

“受贿的公仆和卖国贼类似，”特拉维夫地方法院的法官David Rozen说道。

“（奥尔默特）是一名罪犯，他的大多数时间奉献了值得赞扬的公共服务，但他也中饱私囊。”

Rozen命令奥尔默特9月1日前往监狱服刑；这样奥尔默特的律师就有时间向最高法院上诉，并提出奥尔默特在最高法院判决前拥有自由的要求。

Rozen法官在3月31日认定奥尔默特收受了耶路撒冷Holyland公寓区开发商的50万谢克尔（14.4万美元）贿赂，在另外一个房地产项目上收受了6万谢克尔的贿赂。Rozen周二判处奥尔默特入狱六年。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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