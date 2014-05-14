以色列前总理奥尔默特因受贿罪被判入狱六年

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
(本文由路透中文网编译提供)
路透特拉维夫5月13日 - 以色列前总理奥尔默特周二因受贿罪被判入狱六年，法官称其罪行与叛国类似。
奥尔默特否认担任耶路撒冷市长期间在一宗房地产交易中有任何不当行为。
“受贿的公仆和卖国贼类似，”特拉维夫地方法院的法官David Rozen说道。
“（奥尔默特）是一名罪犯，他的大多数时间奉献了值得赞扬的公共服务，但他也中饱私囊。”
Rozen命令奥尔默特9月1日前往监狱服刑；这样奥尔默特的律师就有时间向最高法院上诉，并提出奥尔默特在最高法院判决前拥有自由的要求。
Rozen法官在3月31日认定奥尔默特收受了耶路撒冷Holyland公寓区开发商的50万谢克尔（14.4万美元）贿赂，在另外一个房地产项目上收受了6万谢克尔的贿赂。Rozen周二判处奥尔默特入狱六年。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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