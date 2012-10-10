以色列总理宣布将提前举行议会选举

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透耶路撒冷10月9日电（记者 Jeffrey Heller）---以色列总理内塔尼亚胡周二宣布，该国将提前举行议会选举。
民调显示，内塔尼亚胡所在的利库德集团（Likud）将在全国选举中领先。以色列议会选举可能在明年1月或2月举行，较原定日期提前约八个月。
内塔尼亚胡发表电视讲话称，联合政府对2013年预算削减提案存在分歧，这是他决定提前选举的主要原因。
“面对围绕我们的混乱、安全及经济问题，我作为总理有义务将国家利益置于首位。因此，我决定为了以色列的利益（提前）举行选举，”他说道。
以色列议会将在接下来几天自行解散，并确定选举日期，新政府宣誓就任前的过渡政府将由内塔尼亚胡代管。
内塔尼亚胡若能再次在选举中获胜，他开始新任期的时间将与美国下届总统就职时间大致相同。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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