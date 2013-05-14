以色列总理将访问俄罗斯 商讨叙利亚危机

韩国警方称三星生命首尔总部没有发现爆炸物
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透耶路撒冷5月14日 - 以色列官员称，该国总理内塔尼亚胡周二将飞往俄罗斯商讨叙利亚危机。
这些官员指出，内塔尼亚胡将在索契（Sochi）与俄罗斯总统普京会面，当天晚上将返回以色列。
以色列担心，俄罗斯向叙利亚政府出售先进防空系统的计划，可能令对叙利亚冲突的外部干预复杂化。
俄罗斯上周五称，该国没有向叙利亚政府出售先进防空系统的新计划，但可能会按现有合同向后者交付S-300防空导弹系统。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五称，已经向三星集团位于首尔南部的办公楼派出响应小组，此前有报导称该楼内被安放了爆炸物。