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时事要闻 | 2013年 5月 14日 星期二 16:27 BJT

以色列总理将访问俄罗斯 商讨叙利亚危机

路透耶路撒冷5月14日 - 以色列官员称，该国总理内塔尼亚胡周二将飞往俄罗斯商讨叙利亚危机。

这些官员指出，内塔尼亚胡将在索契（Sochi）与俄罗斯总统普京会面，当天晚上将返回以色列。

以色列担心，俄罗斯向叙利亚政府出售先进防空系统的计划，可能令对叙利亚冲突的外部干预复杂化。

俄罗斯上周五称，该国没有向叙利亚政府出售先进防空系统的新计划，但可能会按现有合同向后者交付S-300防空导弹系统。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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