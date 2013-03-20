普京邀请内塔尼亚胡访问俄罗斯--以官员

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透耶路撒冷3月20日 - 以色列一位官员周三称，俄罗斯总统普京邀请以色列总理内塔尼亚胡访问俄罗斯。
这位不愿透露姓名的官员称，普京已向内塔尼亚胡发出访问邀请函，但没有确定访问的具体日期。
“总理内塔尼亚胡接到一封来自俄罗斯总统普京的信函，普京在信中祝贺他成功组建以色列新内阁，并邀请内塔尼亚胡访问俄罗斯，”该官员说。
而在几小时后，美国总统奥巴马将抵达以色列，开始他作为总统对以色列进行的首次正式访问。
巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）上周访问俄罗斯时表示，希望能在今年重启巴以和谈，但他补充说重启和谈的希望似乎很渺茫。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。