俄罗斯总统普京邀请以色列总理内塔尼亚胡访问俄国--以国官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透耶路撒冷3月20日 - 以色列一位官员周三称，俄罗斯总统普京邀请以色列总理内塔尼亚胡访问俄罗斯。

这位不愿透露姓名的官员称，普京已向内塔尼亚胡发出访问邀请函，但没有确定访问的具体日期。

“总理内塔尼亚胡接到一封来自俄罗斯总统普京的信函，普京在信中祝贺他成功组建以色列新内阁，并邀请内塔尼亚胡访问俄罗斯，”该官员说。

而在几小时后，美国总统奥巴马将抵达以色列，开始他作为总统对以色列进行的首次正式访问。

巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）上周访问俄罗斯时表示，希望能在今年重启巴以和谈，但他补充说重启和谈的希望似乎很渺茫。（完）