以色列希望俄罗斯确保从叙利亚撤军不会让伊朗和真主党受鼓舞

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透耶路撒冷3月16日 - 以色列一名官员称，以色列总统里夫林（Reuven Rivlin）周三将要求俄罗斯确保从叙利亚部分撤军不会让那里的伊朗和真主党力量受到鼓舞。
里夫林目前在莫斯科访问，他将与俄罗斯总统普京会面。普京周一宣布从叙利亚撤军令世界大国颇感意外。以色列认为俄罗斯介入叙利亚内战对伊朗和黎巴嫩真主党武装起到抑制作用。
里夫林的助手对路透称，里夫林下午与普京会谈时将“寻求俄罗斯确保从叙利亚撤兵不会让伊朗和真主党受到鼓舞”。
他的助手称，里夫林前往莫斯科前与以色列总理内塔尼亚胡交换过意见。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。