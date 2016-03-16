以色列希望俄罗斯确保从叙利亚撤军不会让伊朗和真主党受鼓舞

路透耶路撒冷3月16日 - 以色列一名官员称，以色列总统里夫林（Reuven Rivlin）周三将要求俄罗斯确保从叙利亚部分撤军不会让那里的伊朗和真主党力量受到鼓舞。

里夫林目前在莫斯科访问，他将与俄罗斯总统普京会面。普京周一宣布从叙利亚撤军令世界大国颇感意外。以色列认为俄罗斯介入叙利亚内战对伊朗和黎巴嫩真主党武装起到抑制作用。

里夫林的助手对路透称，里夫林下午与普京会谈时将“寻求俄罗斯确保从叙利亚撤兵不会让伊朗和真主党受到鼓舞”。

他的助手称，里夫林前往莫斯科前与以色列总理内塔尼亚胡交换过意见。（完）