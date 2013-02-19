澳洲籍间谍或泄露摩萨德秘密--报道

路透堪培拉2月18日 - 澳大利亚广播公司（ABC）周一报道称，2010年死于以色列一所监狱、被疑为以色列情报机构摩萨德（Mossad）间谍的齐吉尔（Ben Zygier），因被怀疑可能向澳大利亚情报机构泄密而遭到摩萨德的逮捕。

ABC称，34岁的齐吉尔拥有澳大利亚和以色列双重国籍，他曾与澳大利亚情报机构ASIO的官员会面，并提供了一些摩萨德行动的详情。

报道援引消息人士的话称，在齐吉尔前往澳大利亚的四次行程中，有一次他申请了意大利工作签证。他秘密被捕和死于狱中的消息最先由ABC报道。

报道称，摩萨德发现齐吉尔与澳大利亚情报机构有过接触后开始关注此事，他们担心齐吉尔可能泄露他们在意大利一次重大行动的信息。

报道还称，有三名澳大利亚人为了他们与摩萨德的工作，曾数次更换姓名、持澳大利亚新护照前往中东和欧洲，齐吉尔就是其中一员。

这起事件在澳大利亚和以色列引发对摩萨德涉嫌使用澳洲-以色列双重国籍公民的质疑。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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