以色列前总理沙龙去世 民众送别

以色列前总理沙龙的灵柩停放在国会大厦供公众凭吊，数以千计的以色列人周日前来送别。 沙龙周六去世，享年85岁。他因中风八年来始终处于昏迷状态。他的葬礼定于周一举行。以色列司法部长利夫尼在周日的悼词中写道：“他们说老兵是不会死的，他们只是淡出了。沙龙八年前沉寂，如今我们才和他真正告别。”路透