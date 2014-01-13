以色列前总理沙龙去世 民众送别

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透1月12日(记者 Jeffrey Heller) -以色列前总理沙龙的灵柩停放在国会大厦供公众凭吊，数以千计的以色列人周日前来送别。
沙龙周六去世，享年85岁。他因中风八年来始终处于昏迷状态。他的葬礼定于周一举行。
以色列司法部长齐皮·利夫尼(TzipiLivni)在周日的悼词中写道：“他们说老兵是不会死的，他们只是淡出了。沙龙八年前沉寂，如今我们才和他真正告别。”
沙龙是以色列最优秀的军事战略家之一，也是最具权势和决断力的政治人物之一。他指挥了若干场以色列与阿拉伯世界的军事对决，在巴勒斯坦人想要建国的土地上扩展了犹太人定居点，也作出了撤出加沙地带的重大决定。
沙龙从2001年-2006年担任以色列总理。就在沙龙辞去利库德集团领导人职务，并成立了一个中立派系推进与巴勒斯坦的和平后，他因中风失去了生活自理能力。
在国会大厦，以色列人排队缓缓经过覆盖着以色列国旗的沙龙灵柩。
会场气氛阴郁，但也不是十分悲伤。人群中有个别人啜泣，但很多其他人则停下拿出手机拍下了沙龙灵柩的照片。
来自耶路撒冷74岁的Shlomo Tal说：“无论他决定做什么，他都会坚持到底，这是他的伟大之处。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。