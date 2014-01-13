以色列前总理沙龙去世 民众送别

路透1月12日(记者 Jeffrey Heller) -以色列前总理沙龙的灵柩停放在国会大厦供公众凭吊，数以千计的以色列人周日前来送别。

沙龙周六去世，享年85岁。他因中风八年来始终处于昏迷状态。他的葬礼定于周一举行。

以色列司法部长齐皮·利夫尼(TzipiLivni)在周日的悼词中写道：“他们说老兵是不会死的，他们只是淡出了。沙龙八年前沉寂，如今我们才和他真正告别。”

沙龙是以色列最优秀的军事战略家之一，也是最具权势和决断力的政治人物之一。他指挥了若干场以色列与阿拉伯世界的军事对决，在巴勒斯坦人想要建国的土地上扩展了犹太人定居点，也作出了撤出加沙地带的重大决定。

沙龙从2001年-2006年担任以色列总理。就在沙龙辞去利库德集团领导人职务，并成立了一个中立派系推进与巴勒斯坦的和平后，他因中风失去了生活自理能力。

在国会大厦，以色列人排队缓缓经过覆盖着以色列国旗的沙龙灵柩。

会场气氛阴郁，但也不是十分悲伤。人群中有个别人啜泣，但很多其他人则停下拿出手机拍下了沙龙灵柩的照片。

来自耶路撒冷74岁的Shlomo Tal说：“无论他决定做什么，他都会坚持到底，这是他的伟大之处。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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