叙利亚抗议以色列空袭 称可能予以“出人意料的”回应

叙利亚周四就以色列空袭叙利亚向联合国提出抗议，警告称可能予以“出人意料的”回应。叙利亚称被轰炸的是该国一个军事研究中心，外交人士则称被轰炸的是叙利亚前往黎巴嫩的武器运输车队。以色列在袭击事件发生后一直保持沉默。图为以色列士兵在该国北部城镇Haifa戒备。路透