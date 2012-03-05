以色列敦促结束叙利亚流血冲突

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透耶路撒冷3月4日电（记者 Allyn Fisher-Ilan）---以色列周日表示，愿意为国际社会对叙利亚的人道主义援助提供支持，但不会直接干预叙利亚流血冲突。
以色列外交部长利伯曼（Avigdor Lieberman）称，叙利亚总统阿萨德镇压反对派的行为“比好莱坞最恐怖的影片还可怕”，并敦促世界各国采取更多措施结束叙利亚暴力冲突。
“我们认为必须结束这一暴力冲突，我们准备好提供任何所需的人道主义援助，”利伯曼在接受以色列陆军广播电台（Army Radio）采访时表示，但强调以色列不会单独行动。
以色列外交部发表声明称，该国计划通过国际红十字委员会（ICRC）向叙利亚提供援助。
以色列1948年建国开始，就一直与叙利亚处於敌对状态，1967年第三次中东战争中两国数次交战。
利伯曼称：“我们需要放弃一切政治上的考虑，叙利亚发生的情况在21世纪是无法容忍的，我们必须提供援助。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。