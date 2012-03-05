以色列敦促结束叙利亚流血冲突

路透耶路撒冷3月4日电（记者 Allyn Fisher-Ilan）---以色列周日表示，愿意为国际社会对叙利亚的人道主义援助提供支持，但不会直接干预叙利亚流血冲突。

以色列外交部长利伯曼（Avigdor Lieberman）称，叙利亚总统阿萨德镇压反对派的行为“比好莱坞最恐怖的影片还可怕”，并敦促世界各国采取更多措施结束叙利亚暴力冲突。

“我们认为必须结束这一暴力冲突，我们准备好提供任何所需的人道主义援助，”利伯曼在接受以色列陆军广播电台（Army Radio）采访时表示，但强调以色列不会单独行动。

以色列外交部发表声明称，该国计划通过国际红十字委员会（ICRC）向叙利亚提供援助。

以色列1948年建国开始，就一直与叙利亚处於敌对状态，1967年第三次中东战争中两国数次交战。

利伯曼称：“我们需要放弃一切政治上的考虑，叙利亚发生的情况在21世纪是无法容忍的，我们必须提供援助。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。