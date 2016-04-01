专访：以色列放眼东方 希望吸引更多中印游客

路透耶路撒冷3月31日 - 以色列旅游部总干事阿米尔·哈莱维（Amir Halevi）称，该国旅游业尚未完全摆脱2014年加沙战争的影响，目前该国放眼东方，寄望于中国和印度游客提振该国旅游业。

2015年以色列接待的中国游客增长43%至约5万人次，该国旅游部预计到2018年时，赴以色列的中国游客数量将在此基础上增加一倍。

中国海南航空(600221.SS)4月将开通北京至特拉维夫直航航线，这有助于带动中国游客赴以色列旅游。

“这将改变局面，”哈里韦对路透说，“机票的价格将降低50%。”

受2014年加沙战争影响，2015年以色列接待的入境游客减少3%至310万人次。

旅游业是以色列经济的重要推动力，占该国国内生产总值（GDP）的2.5%，全年旅游业收入逾110亿美元，旅游业从业者约20万人，相当于就业总人口的3%。

美国是以色列最大的旅游客源国，美国游客占以色列入境游客总数的20%，紧随其后的分别是俄罗斯、法国、德国和英国。

以色列与中国本周达成新的双边签证合作意向，以色列将给予商务或旅游为目的的中国公民颁发10年多次往返签证，中国也将给予以色列公民对等待遇。

哈莱维称，中国民众对以色列的兴趣与日俱增。在3月的耶路撒冷马拉松赛中，有来自中国的170人参加了比赛，去年仅有6人。

以色列今年还将开拓印度市场。去年以色列接待的印度游客增13%至近4万人次。以色列旅游部的目标是到2018年入境印度游客增至8-10万人次。（完）