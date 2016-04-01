专访：以色列放眼东方 希望吸引更多中印游客

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透耶路撒冷3月31日 - 以色列旅游部总干事阿米尔·哈莱维（Amir Halevi）称，该国旅游业尚未完全摆脱2014年加沙战争的影响，目前该国放眼东方，寄望于中国和印度游客提振该国旅游业。
2015年以色列接待的中国游客增长43%至约5万人次，该国旅游部预计到2018年时，赴以色列的中国游客数量将在此基础上增加一倍。
中国海南航空(600221.SS)4月将开通北京至特拉维夫直航航线，这有助于带动中国游客赴以色列旅游。
“这将改变局面，”哈里韦对路透说，“机票的价格将降低50%。”
受2014年加沙战争影响，2015年以色列接待的入境游客减少3%至310万人次。
旅游业是以色列经济的重要推动力，占该国国内生产总值（GDP）的2.5%，全年旅游业收入逾110亿美元，旅游业从业者约20万人，相当于就业总人口的3%。
美国是以色列最大的旅游客源国，美国游客占以色列入境游客总数的20%，紧随其后的分别是俄罗斯、法国、德国和英国。
以色列与中国本周达成新的双边签证合作意向，以色列将给予商务或旅游为目的的中国公民颁发10年多次往返签证，中国也将给予以色列公民对等待遇。
哈莱维称，中国民众对以色列的兴趣与日俱增。在3月的耶路撒冷马拉松赛中，有来自中国的170人参加了比赛，去年仅有6人。
以色列今年还将开拓印度市场。去年以色列接待的印度游客增13%至近4万人次。以色列旅游部的目标是到2018年入境印度游客增至8-10万人次。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。