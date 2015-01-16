土耳其总理将内塔尼亚胡与巴黎恐袭发动者相提并论

路透伊斯坦布尔1月15日（记者 Ayla Jean Yackley） - 土耳其总理达武特奥卢周四将以色列总理内塔尼亚胡与上周在巴黎实施恐怖袭击的伊斯兰武装分子相提并论，称他们都犯下了反人类罪行。

达武特奥卢在记者会上表示，以色列对加沙的炮击以及2010年对驶往加沙的土耳其为首援助船队的攻击与巴黎发生的恐怖袭击别无二致。十名土耳其人在那场攻击中遇袭身亡。

这番讲话加剧了两国之间的口水战。以色列外长利伯曼周三称土耳其总统埃尔多安是“反犹太人分子”，因后者批评内塔尼亚胡参加巴黎周日举行的反恐游行活动。

土耳其领导人还谴责了对《查理周刊》巴黎总部的袭击行动，但是也警告称欧洲出现的伊斯兰恐惧症有加剧动荡的风险。

达武特奥卢也参加了巴黎的游行活动，并表示这是一次反对恐怖主义的游行。

“正如恐怖分子在巴黎实施的屠杀是反人类罪行，以色列政府对加沙的炮击令沙滩上玩耍的儿童丧生，毁坏了数以千计的房屋……在国际水域对援助船只的袭击屠杀了我们的公民，而内塔尼亚胡作为政府首脑也犯下了反人类罪，”达武特奥卢说道。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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