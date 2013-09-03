以色列称与美国在地中海进行联合导弹测试

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透耶路撒冷9月3日 - 以色列称，周二在地中海测试了一枚导弹，该导弹被作为美国资助的反导系统目标。
以色列国防部称，测试进行的时间为当地时间上午9:15（0615 GMT），和俄罗斯官方媒体俄新社报道的俄罗斯雷达发现地中海上两个弹道“物体”被发射的时间大体相符。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报道时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。