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时事要闻 | 2013年 9月 3日 星期二 18:59 BJT

以色列称与美国在地中海进行联合导弹测试

路透耶路撒冷9月3日 - 以色列称，周二在地中海测试了一枚导弹，该导弹被作为美国资助的反导系统目标。

以色列国防部称，测试进行的时间为当地时间上午9:15（0615 GMT），和俄罗斯官方媒体俄新社报道的俄罗斯雷达发现地中海上两个弹道“物体”被发射的时间大体相符。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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