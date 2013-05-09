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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 9日 星期四 14:51 BJT

以色列警告美国称俄罗斯将向叙利亚出售导弹--WSJ

《华尔街日报》周三报道，以色列近日警告美国称，俄罗斯计划不顾西方国家的施压，向叙利亚销售地对空导弹。报道称，美国官员确认他们正在研究以色列的报告，但拒绝评论是否认为俄罗斯接近向叙利亚销售S-300防空导弹综合体产品。五角大楼或美国国务院官员都未予以置评。路透

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