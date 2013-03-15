奥巴马称伊朗需要一年多才能开发出核武器

路透耶路撒冷/华盛顿3月14日（记者 Ari Rabinovitch/Matt Spetalnick） - 美国总统奥巴马对以色列表示，伊朗仍需要一年多时间才能开发出核武器，并再次向以色列保证，如果制裁和外交手段不能阻挠伊朗的核野心，军事行动仍是美国的选项之一。

奥巴马在出访以色列之前接受了以色列电视台采访。在周四播出的采访中，奥巴马似乎在向以色列总理内塔尼亚胡发出要耐心等待的信号，同时显示如有必要美国将直面伊朗。奥巴马将于六天后访问以色列。

伊朗与西方国家的核僵局将是奥巴马首次访问以色列的首要话题之一，奥巴马将面临严峻挑战，他需要缩小与内塔尼亚胡在伊核问题上的分歧。

奥巴马罕见地给出美国认为伊朗需要多长时间才能生产出核弹的评估，为与内塔尼亚胡会面铺路。

“我们认为伊朗需要一年多才能开发出核武器，但是我们显然不希望让伊朗过于接近目标。”奥巴马说道。

当被问及如果外交努力失败是否会下令打击伊朗时，奥巴马说道：“我曾经说过，各种选项都在桌面上。”

“美国显然有相当大的能力，但是我们的目标是确保伊朗不拥有核武器，以免对以色列构成威胁或引发地区军备竞赛。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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