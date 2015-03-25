奥巴马称与内塔尼亚胡之间是政策分歧 非个人龃龉

路透华盛顿3月24日（记者 Roberta Rampton/Jeff Mason） - 美国总统奥巴马周二称，他与以色列总理内塔尼亚在巴以冲突方面的分歧并非个人龃龉，而是基于对中东和平进程的根本性政策分歧。

奥巴马说，鉴于内塔尼亚胡在选举前的言论，很难寄望在巴以之间达成两国方案。内塔尼亚胡在选举前强硬表态称，只要他担任以色列总理，巴勒斯坦就不能建国。

奥巴马表示，他在任期余下的时间内，将认真考虑如何管控好巴以关系。

奥巴马在新闻发布会上告诉记者：“这件事不是领导人之间的关系问题。”他称与内塔尼亚胡之间的关系非常务实。

他说：“这件事不是手拉手、唱首圣歌那么简单，而是要搞清楚如何解决棘手的政策分歧，而这样的政策分歧对两国以及整个地区都有重大影响。”

奥巴马补充道：“我们的公共外交不能再以至少未来数年不可能实现的情况为前提。”

“这样可能引发巴勒斯坦人的反应，然后又会导致以色列人的回应，或许最终导致巴以关系陷入恶性循环，这对所有人都是危险且不利的。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：刘珞焱

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