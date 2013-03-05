以色列警告称不会任由叙利亚内战越过边境

路透联合国3月4日（记者 Michelle Nichols） - 以色列周一警告联合国安理会称，若叙利亚内战蔓延过其边境，以色列将不会“袖手旁观”；俄罗斯则指责武装组织在非军事区戈兰高地（Golan Heights）的战斗破坏叙以安全。

以色列常驻联合国代表普罗索尔（Ron Prosor）向安理会致信，对来自叙利亚的炮弹落到以色列境内表示不满。

“在本国民众的生命面临叙利亚政府疯狂行动的威胁时，就别期望以色列还能袖手旁观，”普罗索尔在信中写道。“迄今为止，以色列一直表现出最大限度的克制。”

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（ Vitaly Churkin）称，武装组织在位于叙以两国之间的戈兰高地的活动出现了“一个很新的危险现象”，令两国的安全受到威胁。

以色列在1967年战争中从叙利亚占领了戈兰高地，按照1973年达成并于1974年正式确定的停火协议，叙利亚军队不得进入该地区。以色列与叙利亚实际上仍处于战争状态，戈兰高地由联合国维和部队驻防。

“这可能破坏叙利亚和以色列的安全，”丘尔金对记者说，并指出联合国驻戈兰高地的维和部队无力应对这种情况。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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