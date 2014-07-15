以色列同意埃及提出的停火方案 但哈玛斯持怀疑态度

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透加沙/耶路撒冷7月15日 - 以色列周二同意埃及提出的一项停火协议，但哈玛斯激进分子持怀疑态度，并称埃及并未征询他们意见。
哈玛斯的军事组织卡萨姆旅誓言其攻势“将更加猛烈”，不过在0600GMT的建议休战时间到来前，巴勒斯坦方面减少了火箭的发射；以色列方面称夜间有两次跨境发射，未造成损害。
以色列称轰炸了加沙地带25处场所，巴方称有一名63岁男性和一名52岁女性死亡，使得该地区死亡人数超过182人，其中大部分为平民。
在特拉维夫的以军总部，以色列总理纳坦亚胡召集的安全内阁会议表示，投票批准停火协议，距离计划生效时间仅几分钟。
哈玛斯在加沙的发言人Sami Abu Zuhri周二稍早表示尚未收到正式停火提议，并重申该组织立场：所提出的要求必须得到满足，然后才会放下武器。
卡萨姆旅拒绝接受所报导的停战协议文本，并表示：“我们与敌人的战斗将继续，而且必将更加猛烈。”
这场堪称两年来加沙地区最严重的冲突，并未造成以色列境内人员丧生，主要是因以国部署了铁穹反导弹系统。但频繁射击的火箭弹也干扰到生活，因为只要空袭警报一响起，以色列多数地区的民众就得忙着找地方躲避。
据埃及外交部宣布的提案，双方将于0600 GMT起“降低战事力度”，12小时后全面停火。
以色列和巴勒斯坦派系的高层代表将于48小时内，在开罗另外举行谈判，通过“建立信任的措施”以巩固停火协议。
阿拉伯国家联盟在声明稿称，乐见埃及“保护无辜生命”的提议。
巴勒斯坦官方新闻通讯社WAFA称，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯乐见这个提案，并呼吁接受这个提案。阿巴斯在4月时与哈玛斯达成协议，双方将共组联合政府。(完)
(编译 朱晓军/张若琪 审校 张涛/李婷仪)
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