以色列称“无法接受”克里对伊朗核期限的评论

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透耶路撒冷4月14日 -美国国务卿克里谨慎提出制定一项协议，使伊朗在6-12个月内无法获得生产核武器的能力；对此，以色列周一表示“无法接受”。
“美国人、欧洲人甚至是俄罗斯人过去和近期都说过，必须在多年时间内限制伊朗获得生产核武器的能力，是很多年、而不仅仅是几个月。”以色列负责核事务的内阁部长Yuval Steinitz表示。
克里上周向美国参议员们介绍情况时并未提到谈判人员会满足于6-12个月的期限，但他指出，伊朗获得生产核武器能力所需的时间“远远多于”现在的两个月。
“克里所说的话……令人担忧，令人吃惊，让人无法接受。”Steinitz对Israel Radio说道。
“我们无法接受任何允许伊朗在几个月至一年时间内获得生产核武器能力的协议，因为这说不通。”Steinitz称，并重申以色列要求剥夺伊朗的核能力。
“这将鼓励伊朗生产核武器，而阿尔及利亚、埃及、沙特阿拉伯等逊尼派阿拉伯国家、甚至是土耳其和阿联酋等国也会开始核武器竞赛。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。