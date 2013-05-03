以色列私募基金拟投资中粮集团生态谷项目

路透北京5月3日 - 以色列私募基金Infinity(英飞尼迪集团)周五在北京宣布，拟携手以色列LR集团共同投资参与打造中粮集团的北京农业生态谷项目，起始投资逾10亿元人民币，并计划在未来追加至100亿元。整个生态谷项目占地将达11.2平方公里。

Infinity全球总裁高哲铭(Amir Gahl-Or)并透露，该公司将以人民币进行投资，根据投资额将获得生态谷项目10%至30%的股权，但具体份额仍待与中粮集团进一步谈判。

高明哲并透露，下周访华的以色列总理内塔尼亚胡将于中国国家主席习近平共同出席并见证包括该项目在内的一系列中、以重要合作项目的签约生效。

“倾向用人民币投资该项目，因为这更方便。” 高哲铭称，“项目开始执行后欲用5年左右的时间，获得15~25%的投资回报。”

根据Infinity与中粮集团在北京签订的合作框架协议，Infinity将集合以色列企业先进的农业生产技术、生产理念、生态建设和管理等，助力中粮集团打造商业、居住功能为一体的市郊农业生态居住地。

据Infinity 公司的新闻稿介绍，Infinity管理着108亿人民币，7亿美元和45个投资组合公司；在中国拥有的17支地方人民币基金。

北京房山区区委书记刘伟在今天的签约仪式上称，生态谷是提升房山区农业生态品质的关键项目，以色列资本和以色列农业高科的介入，将助力该项目的实施。

他并称，项目得到中、以双方政府有力支持，将被打造为中、以农业合作的典范。

两年前启动建设的“北京农业生态谷”，是中粮集团与北京房山区政府共同合作的项目。位于北京市房山区琉璃河镇。根据相关协议，中粮集团计划用3至5年时间，投资280亿元进行建设。（完）

(发稿 李航; 审校 毕晓雯)

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