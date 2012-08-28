热带风暴艾萨克威胁美墨西哥湾沿岸

热带风暴艾萨克(Isaac)周一逼近美国墨西哥湾沿岸，部分地区发出了疏散命令，海上石油生产中断。艾萨克可能增强为二级飓风，并在佛罗里达与路易斯安纳之间登陆，预计登陆时间为周二稍晚或周三早晨。路易斯安纳、密西西比和阿拉巴马三个州宣布进入紧急状态。