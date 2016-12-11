伊斯坦布尔一足球场外发生连环爆炸 死亡人数升至38人

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伊斯坦布尔12月10日 - 周六晚间在土耳其伊斯坦布尔一座足球场外，不到一分钟时间里发生两次爆炸。此次事件是针对警方的协同攻击，之前不久两支土耳其顶级足球队在球场内刚刚进行了一场比赛。
起先的爆炸来自汽车炸弹，发生在沃达丰体育场(Vodafone Arena)外，这是伊斯坦布尔Besiktas足球队的主场，爆炸后街道上留下仍在燃烧的残片。土耳其副总理Numan Kurtulmus在记者会上称，第二次爆炸发生在45秒后，一名携带炸药的嫌疑分子在附近公园被警方包围后引燃了炸弹。
土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)将爆炸定性为针对警方和平民的恐怖袭击。他表示，爆炸发生两小时前刚刚结束了一场有数千人观看的足球赛，其目的就是造成最大的伤亡。
暂时还没有人宣布对此爆炸事件负责。
土耳其内政部长称，爆炸已造成38人死亡，其中30名为警察，其余死者中，七名为平民，一名身份未证实。共计有155人正在接受治疗。
内政部长称，已有13名与爆炸案有关的人被拘留。他表示，库尔德激进组织PKK可能对此事负有责任。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)