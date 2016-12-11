伊斯坦布尔一足球场外发生连环爆炸 死亡人数升至38人

路透伊斯坦布尔12月10日 - 周六晚间在土耳其伊斯坦布尔一座足球场外，不到一分钟时间里发生两次爆炸。此次事件是针对警方的协同攻击，之前不久两支土耳其顶级足球队在球场内刚刚进行了一场比赛。

起先的爆炸来自汽车炸弹，发生在沃达丰体育场(Vodafone Arena)外，这是伊斯坦布尔Besiktas足球队的主场，爆炸后街道上留下仍在燃烧的残片。土耳其副总理Numan Kurtulmus在记者会上称，第二次爆炸发生在45秒后，一名携带炸药的嫌疑分子在附近公园被警方包围后引燃了炸弹。

土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)将爆炸定性为针对警方和平民的恐怖袭击。他表示，爆炸发生两小时前刚刚结束了一场有数千人观看的足球赛，其目的就是造成最大的伤亡。

暂时还没有人宣布对此爆炸事件负责。

土耳其内政部长称，爆炸已造成38人死亡，其中30名为警察，其余死者中，七名为平民，一名身份未证实。共计有155人正在接受治疗。

内政部长称，已有13名与爆炸案有关的人被拘留。他表示，库尔德激进组织PKK可能对此事负有责任。(完)