伊斯坦布尔市中心发生爆炸 至少10人死亡（更新版）

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
（新增外国游客消息和其他细节）
路透伊斯坦布尔1月12日 - 土耳其伊斯坦布尔市中心苏丹艾哈迈德广场周二发生爆炸，造成至少10人死亡15人受伤。一些当地媒体称一名自杀式炸弹客可能制造了这起事件。
接近蓝色清真寺和索菲亚大教堂的苏丹艾哈迈德广场地上有几具尸体。现场一名警官和目击者称看到几具尸体和被炸断的肢体。
媒体CNN Turk称，有德国和挪威游客受伤。一家旅游公司的管理人员告诉路透，爆炸发生时一个来自德国的旅行团在事发地，但是尚没有他们中间是否有人受伤的消息。
目前还没有任何方面宣布对这次爆炸事件负责，过去土耳其曾发生由库尔德武装、左翼或伊斯兰武装分子实施的爆炸活动。
伊斯坦布尔省长办公室发布的声明称，爆炸造成10人死亡15人受伤，当局正在调查爆炸物的类型以及可能的责任方。
土耳其AHaber电视台称，爆炸可能是一名自杀式炸弹袭击者引起的，但尚无法对此进行证实。
救护车紧急赶往现场运走伤员，警方封锁了街道，担心再次发生爆炸。
“爆炸声音很大。我们吃了一惊。我们跑开时看到炸断的肢体，”一名在附近古董店工作的女子匿名告诉路透。
土耳其总理达武特奥卢在安卡拉与内政部长和安全负责人召开紧急会议。一名高层官员称，怀疑这次袭击活动与恐怖分子有关，但是拒绝做进一步评论。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
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