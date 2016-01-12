伊斯坦布尔市中心发生爆炸 至少10人死亡（更新版）

（新增外国游客消息和其他细节）

路透伊斯坦布尔1月12日 - 土耳其伊斯坦布尔市中心苏丹艾哈迈德广场周二发生爆炸，造成至少10人死亡15人受伤。一些当地媒体称一名自杀式炸弹客可能制造了这起事件。

接近蓝色清真寺和索菲亚大教堂的苏丹艾哈迈德广场地上有几具尸体。现场一名警官和目击者称看到几具尸体和被炸断的肢体。

媒体CNN Turk称，有德国和挪威游客受伤。一家旅游公司的管理人员告诉路透，爆炸发生时一个来自德国的旅行团在事发地，但是尚没有他们中间是否有人受伤的消息。

目前还没有任何方面宣布对这次爆炸事件负责，过去土耳其曾发生由库尔德武装、左翼或伊斯兰武装分子实施的爆炸活动。

伊斯坦布尔省长办公室发布的声明称，爆炸造成10人死亡15人受伤，当局正在调查爆炸物的类型以及可能的责任方。

土耳其AHaber电视台称，爆炸可能是一名自杀式炸弹袭击者引起的，但尚无法对此进行证实。

救护车紧急赶往现场运走伤员，警方封锁了街道，担心再次发生爆炸。

“爆炸声音很大。我们吃了一惊。我们跑开时看到炸断的肢体，”一名在附近古董店工作的女子匿名告诉路透。