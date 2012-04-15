伊核问题伊斯坦布尔会议结束

在围绕伊朗核计划长达一年的制裁和武力威胁下，伊朗和六大国的谈判代表终於重启谈判，并至少就5月23日巴格达再度会晤达成共识，但分歧依然巨大。伊朗要求取消制裁，并承认其铀浓缩活动纯粹出於和平目的，而美国要求伊朗立即拿出行动来证明其并未寻求发展核武器。路透