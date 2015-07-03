中国证监会发审委因故取消太平洋证券配股申请的审核工作会

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月3日 - 中国证监会网站显示，证监会主板发审委周五因故取消了原定于今日举行的一次审核工作会议，该会议主要审核太平洋证券(601099.SS)的配股申请。太平洋证券计划透过配股募集至多120亿元人民币。
证监会未说明该审核会议取消的原因。
周五同时举行的审核新股的主板和创业板发审委会议仍照常进行，包括永和流体智控股份公司、江苏新美星包装机械股份公司、上海雪榕生物科技股份公司在内的六家公司首次公开发行（IPO）获通过，湖南鑫广安农牧股份有限公司首发申请未获通过。
中国证监会还安排下周三审核中国电影股份有限公司等四家公司的首发申请。
对于外界关于暂停IPO救市的提议，中国证监会新闻发言人张晓军周五在例会上回应称，“企业通过IPO募集资本金是资本市场的基本功能”，不过证监会会考虑相应减少新股发行家数及筹资金额。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。