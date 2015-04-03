上证所称尚未接获组建聆讯会通知 待修法后再作机制安排

路透上海4月3日 - 对于之前有关沪深证交所将各自组建聆讯质询委员会来取代现行的证监会发审会的报导，上海证交所周五回应称，上交所目前并未接到组建聆讯质询委员会的通知，未来在证券法等法规修订并确认注册制改革方案后，上证所再作相应的机制安排。

上证所官方微博指出，发审会是核准制的一个标志性制度，注册制改革，首次公开发行（IPO）审核下放交易所是主流方案。

“如果法律修改确认了这一制度安排，上海证交所将在立足中国市场实际情况的前提下，适当借鉴境外成熟市场的经验，在注册审核中作出有关机制安排。”微博指出。

中国监管部门正力推国内新股发行由目前的审核制向注册制转变，但这需要修订证券法等相应法规。全国人大财经委副主任委员吴晓灵上月表示，按正常进度，证券法修订案有望4月底上会。初审过后，需要征求意见并总结，最快8月份进行二审，10月份完成三审。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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