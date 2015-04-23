中航工业集团与上证所战略合作 推进军工股票ETF等发行

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月23日 - 中航工业集团与上海证交所周四签署战略合作协议，双方将在军工资产证券化、互联网金融创新、军工企业首次公开发行（IPO）、再融资等领域展开合作。
上证所新闻稿称，中航集团下属金融企业将与上证所共同推进军工产业股票交易所上市基金（ETF）、军工债券ETF等创新产品发行,但未提供更多细节。
上证所理事长桂敏杰表示，上证所与中航工业集团合作，不仅有利于进一步丰富中航集团军工企业融资渠道，降低军工企业融资成本，提升军工企业直接融资比例，也有利于进一步提升上交所服务军工企业利用资本市场融资发展的能力和水平。
中航工业集团业务涵盖民用和军用的完整航空产业链，旗下拥有中科航空(2357.HK)、中航飞机(000768.SZ)等逾20家上市公司，分别在A股和H股市场上市。
近年来，中航工业集团已进行一系列重组，总体策略是分板块上市，例如军民用飞机板块、通用飞机板块、直升机板块、航空电子板块、航空机电板块、发动机板块等。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。