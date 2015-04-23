中航工业集团与上证所战略合作 推进军工股票ETF等发行

路透上海4月23日 - 中航工业集团与上海证交所周四签署战略合作协议，双方将在军工资产证券化、互联网金融创新、军工企业首次公开发行（IPO）、再融资等领域展开合作。

上证所新闻稿称，中航集团下属金融企业将与上证所共同推进军工产业股票交易所上市基金（ETF）、军工债券ETF等创新产品发行,但未提供更多细节。

上证所理事长桂敏杰表示，上证所与中航工业集团合作，不仅有利于进一步丰富中航集团军工企业融资渠道，降低军工企业融资成本，提升军工企业直接融资比例，也有利于进一步提升上交所服务军工企业利用资本市场融资发展的能力和水平。

中航工业集团业务涵盖民用和军用的完整航空产业链，旗下拥有中科航空(2357.HK)、中航飞机(000768.SZ)等逾20家上市公司，分别在A股和H股市场上市。

近年来，中航工业集团已进行一系列重组，总体策略是分板块上市，例如军民用飞机板块、通用飞机板块、直升机板块、航空电子板块、航空机电板块、发动机板块等。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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