申万宏源拟定向增发不超11亿A股 筹资至多180亿元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月12日 - 今年初刚完成吸收合并上市的中国申万宏源集团股份有限公司(000166.SZ)周五稍晚公告称，拟定向增发不超过11亿A股，筹集至多180亿元人民币资金，主要用于向旗下申万宏源证券进行增资，补充其资本金。
公告称，本次发行底价为16.92元，将向不超过10名的特定投资者增发。
此次募集资金中有140亿元用于对申万宏源证券增资，其余资金用于补充申万宏源产业投资管理公司、申万宏源投资公司的资本金和运营资金，以开展产业并购和实业股权投资，并在多元金融领域进行投资布局。
上市券商宏源证券去年底实施换股吸收合并大型券商申银万国的计划，此次合并未涉及新的融资，合并后的申万宏源于1月开始交易。中央汇金公司目前直接和间接持有申万宏源62.90%股权，为其实际控制人。
申万宏源自本周一起连续停牌，筹划重大事项，上一交易日收报19.15元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。