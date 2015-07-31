罗马菲乌米奇诺机场近期运气不佳

路透罗马7月30日（记者 Philip Pullella） - 意大利最繁忙的机场罗马菲乌米奇诺机场近期运气不佳。5月发生的火灾导致该机场减少运营超过两个月。周三发生的森林火灾引发航班取消和延误，周四发生的停电让机场很多地方断电一个小时。

该机场最大的客户意大利航空公司威胁称，如果机场运营商ADR(ATL.MI)不采取更多措施改善基础设施和服务，意大利航空会将其枢纽转移到别的地方。

意大利航空首席执行官Silvano Cassano表示，菲乌米奇诺机场从5月一个航站楼的火灾中恢复时，意大利航空避免了争论，但明确表示现在准备认真起来。菲乌米奇诺机场约50%的航班由意大利航空运营。

ADR是高速公路运营商Atlantia的子公司。Cassano对ADR称，意大利航空将寻求至少8,000万欧元的补偿，指责“机场基础设施整体脆弱”导致5月火灾后恢复缓慢。

“菲乌米奇诺机场仍没有充足的基础设施，不足以作为有我们这样抱负公司的枢纽，”Cassano周三在声明中称。

Cassano对ADR称，如果ADR继续“专注于廉价航空公司和（在菲乌米奇诺机场）提供一般的服务，意大利航空将被迫将增长放到其他地方去。”

ADR称，不会对意大利航空寻求补偿金额的“基础”发表置评，但表示，该公司决心推动机场110亿欧元的投资计划。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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