意大利银行业考虑联合救助两家陷入困境的地区性银行--消息人士

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透米兰6月8日 - 据消息人士称，意大利银行业在考虑协助救助两家陷入困境的地区性银行--Popolare di Vicenza和Veneto Banca，将向这两家银行注入12亿欧元(14亿美元)的民间资本。
意大利政府计划牵头实施救助，但欧盟竞争监管机构要求，批准这次救助的一个条件是注入民间资本。这两家银行需要64亿欧元资本。
意大利银行业者已经向这两家陷入困境的同业注资34亿欧元，他们已经表态，他们不会再进一步投入更多援助金了。
不过，一位消息人士周四称，银行业者也意识到，如果威尼托的两家银行被迫关闭，那么他们最后付出的代价可能更大。因为一旦如此，这些财务状况较为健康的银行业者将需为存款人保护基金提供资金。
消息人士称，联合救助计划得到了一些意大利主要银行业者的支持，但争取到整个银行体系的参与是至关重要的。每家银行都将基于各自的存款规模来做出援助贡献。（完）
(编译 李春喜/高琦 审校 艾茂林/刘秀红)
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路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。