意大利银行业考虑联合救助两家陷入困境的地区性银行--消息人士

路透米兰6月8日 - 据消息人士称，意大利银行业在考虑协助救助两家陷入困境的地区性银行--Popolare di Vicenza和Veneto Banca，将向这两家银行注入12亿欧元(14亿美元)的民间资本。

意大利政府计划牵头实施救助，但欧盟竞争监管机构要求，批准这次救助的一个条件是注入民间资本。这两家银行需要64亿欧元资本。

意大利银行业者已经向这两家陷入困境的同业注资34亿欧元，他们已经表态，他们不会再进一步投入更多援助金了。

不过，一位消息人士周四称，银行业者也意识到，如果威尼托的两家银行被迫关闭，那么他们最后付出的代价可能更大。因为一旦如此，这些财务状况较为健康的银行业者将需为存款人保护基金提供资金。

消息人士称，联合救助计划得到了一些意大利主要银行业者的支持，但争取到整个银行体系的参与是至关重要的。每家银行都将基于各自的存款规模来做出援助贡献。（完）