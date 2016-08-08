焦点：意大利银行业者向投行支付高额费用 西雅那银行首当其冲

2014年11月5日，在意大利西雅那市区拍摄的一块西雅那银行的标识牌。 REUTERS/Giampiero Sposito

路透伦敦8月7日 - 意大利陷入困境的银行将为投行提供赚钱契机，其中西雅那银行(Banca MPS) (BMPS.MI)准备为其高风险援助计划所支付的安排费用，在今年的欧洲市场上位居前列。

据三位参与交易的消息人士透露，按照这项由Mediobanca和摩根大通安排的紧急协议，西雅那银行将为拟议中的50亿欧元增资计划支付大约2.5亿欧元(2.7843亿美元)承销费。该协议旨在挽救这家拥有544年历史的老银行。

过去两年，该行曾为其它增资计划支付了近4亿欧元费用。

目前还无法确定这项援助提案是否能推进，但如果最终成功实施，那么与西雅那银行合作的投行将在三年里获得近10亿欧元的费用，尽管该行目前市值仅7.47亿欧元。

西雅那银行发言人拒绝就该报导置评。

如果取得成功，西雅那的救援计划将会带来更高的佣金收入，因为计划包括创建一家特殊目的公司(SPV)清除西雅那的坏账。

消息人士称，计划中清除坏账的部分将为银行最多带来3亿欧元的佣金收入，这个过程需要安排60亿欧元银团过桥贷款，为SPV提供融资开始吸纳坏账。

西雅那在其整改计划中提到有可能需要过桥贷款，消息人士认为过桥贷款不可避免，因为将西雅那分拆为优质和劣质银行，同时还要筹资的时间表太过紧张。

消息人士称，西雅那与全球协调行摩根大通和Mediobanca计划在年底前进行现金筹集，时间最有可能是11月。

摩根大通和Mediobanca拒绝就本文置评。

**高风险交易**

如此高的费用反映了这笔交易有实现不了的风险，因为投资者不愿参与筹资，原因包括西雅那有过整改计划失败的历史，目前市况存在不确定性，以及唯恐对意大利的曝险增加。

“这项交易的风险状况，决定了其费用比起欧洲股权资本市场(ECM)其他任何交易都昂贵得多，”伦敦一位分析师表示，强调“国家风险”加剧了该交易操作上的复杂性。

西雅那银行曾表示，通过分拆成优质银行和坏帐银行将可弥补短缺的资本并恢复稳健。该计划拟出售9.2亿欧元不良贷款以及增资50亿欧元。

但是据消息人士透露，该行近几周接触多家银行欲筹组承销银团，却没有一家坚定承诺会为其50亿欧元增资提供担保。

Mediobanca执行长Alberto Nagel周五表示“这是承销前协议，所以定义上不是硬包销，也不是承诺。”

没有承诺意味着该计划仍有可能破灭。

消息人士称，如果这家全球最古老的银行倒下，则将损及整个意大利银行业系统，并可能波及整个欧洲地区，所以意大利总理伦齐(Matteo Renzi)政府已对意大利及国际投行施压，要求参与援救工作。

不过，意大利政府一位发言人对路透说，他并不知晓对投行施压情况。

缺乏政府的财力后援也是费用攀涨的因素。咨询机构Freeman估算，费用将是整体股权所筹资金的2.5%-4%，而如果政府介入的话则是0.5-1%。(完)