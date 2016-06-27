意大利政府正在准备英国退欧后援助银行的计划--报载

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透米兰6月27日 - 意大利当地报纸周一指出，当局正为维护银行业稳定准备一份计划；此间银行业者很容易成做空者的目标，因英国公投退出欧洲之后，相对较弱的经济体面临市场动荡的疑虑升温。
英国公投结果出炉之后，意大利银行股股价暴跌，其中裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)以及Intesa Sanpaolo(ISP.MI)跌幅都超过20%。银行股周一大多开盘走高，走势震荡。
各界认为意大利银行业特别岌岌可危，因该行业坐困3,600亿欧元(4,000亿美元)的不良贷款，相当于欧元区总额的三分之一。
《每日事实报》称，罗马当局的计划或许让政府入股问题银行，通过新发约400亿欧元的公债来融资。
报导称，意大利总理伦齐领导的政府已经同欧盟执委会谈判，讨论支持该国银行业可能采取的举措。
另外两份日报--《晚邮报》和《共和报》也报导称，在例外情况下，如果股票持续下跌，为了支撑银行业，意大利可能寻求利用欧洲援助规则中的豁免权。
报纸称，伦齐将于周一稍晚在柏林与法国总统奥朗德和德国总理梅克尔会晤，讨论英国公投退欧的影响，届时伦齐可能会争取他们对意大利政策的支持。（完）
(编译 张明钧/高琦 审校 艾茂林/郑茵)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。