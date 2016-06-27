意大利政府正在准备英国退欧后援助银行的计划--报载

路透米兰6月27日 - 意大利当地报纸周一指出，当局正为维护银行业稳定准备一份计划；此间银行业者很容易成做空者的目标，因英国公投退出欧洲之后，相对较弱的经济体面临市场动荡的疑虑升温。

英国公投结果出炉之后，意大利银行股股价暴跌，其中裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)以及Intesa Sanpaolo(ISP.MI)跌幅都超过20%。银行股周一大多开盘走高，走势震荡。

各界认为意大利银行业特别岌岌可危，因该行业坐困3,600亿欧元(4,000亿美元)的不良贷款，相当于欧元区总额的三分之一。

《每日事实报》称，罗马当局的计划或许让政府入股问题银行，通过新发约400亿欧元的公债来融资。

报导称，意大利总理伦齐领导的政府已经同欧盟执委会谈判，讨论支持该国银行业可能采取的举措。

另外两份日报--《晚邮报》和《共和报》也报导称，在例外情况下，如果股票持续下跌，为了支撑银行业，意大利可能寻求利用欧洲援助规则中的豁免权。

报纸称，伦齐将于周一稍晚在柏林与法国总统奥朗德和德国总理梅克尔会晤，讨论英国公投退欧的影响，届时伦齐可能会争取他们对意大利政策的支持。（完）