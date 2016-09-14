焦点：意大利西雅那银行投资者忧心后患 无意支持增资计划

2013年9月24日，意大利罗马，一名男子经过地上的西雅那银行公司标识。 REUTERS/Alessandro Bianchi/File Photo

路透伦敦9月13日 - 消息人士以及重量级基金经理对路透说，投资者对意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)寻求筹资数十亿欧元的呼声反应冷淡，该行新任执行长拯救本行的努力势将面临一大挑战。

预计西雅那银行将在周三宣布新执行长人选。该行必须筹措多达50亿欧元做为紧急救助计划的一部分，以避免倒闭、甚至把银行业危机扩大到欧洲其他地区的风险。

但根据四位业界基金经理及投行消息人士说，西雅那银行高达450亿欧元的坏帐让投资者望而却步，无意支持该行三年内的第三度资本重整。

消息人士说，自从在7月底公布一项由民间行业支持的救助计划蓝图之后，已有数百位投资者收到关于买股意愿的探询，但反应都是不愠不火。

消息人士还说，这件事已导致执行长Fabrizio Viola下台，他同意交由新执行长来说服投资者支持增资请求。

伦敦一家投资机构PVE Capital首席投资官Gennaro Pucci称，他不会购买其股票，因为即便有很大比例的坏账被剥离到一个特殊实体--正如该计划所设想的那样，但他还是担心该行可能因剩余的不良贷款而蒙受更多损失。

另外三位欧洲基金经理也表达了类似的疑虑，他们向路透表示，他们不会购买西雅那银行的股权。这几位基金经理拒绝具名，称其交易安排属于机密。

西雅那银行拒绝置评。

对于一家市值仅6.79亿欧元、已花掉自2014年以来两次发股筹集的80亿欧元的银行来说，50亿欧元的增资计划是个难以完成的任务。按照最初计划，该行原本打算在年底前完成增资，但现在看来或要推后到2017年初。

欧洲银行业压力测试结果显示，在经济严重低迷时期，西雅那银行的资本将悉数蒸发，因此成为这项测试中表现最差的一家银行。

西雅那银行糟糕的财务状况给意大利整个银行系统、数以千计的散户投资者的储蓄、以及意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的政治地位造成威胁。倘若意大利发生金融危机，也将带来席卷整个欧洲的风险。

**债券持有人**

若无法从投资人筹得资本，问题将会回到意大利政府手上。但本身就为债务所困的意大利政府恐怕爱莫能助。

根据欧盟新的处理银行业危机规定，一国政府若要出手相救，银行债券持有人得先蒙受损失，才能动用纳税人资金；由于许多意大利民众持有银行债券，这在政治上是相当敏感的问题。

政府也不愿寻求国际援助，因为这同样也要求西雅那银行的现有投资人承担部分损失。

西雅那银行问题贷款金额达450亿欧元，相当其整体贷款约40%，比例远高于其他意大利银行业者。

根据其援助计划，该行计划将约270亿欧元状况最糟的贷款转移至一个特殊载具，然后寻求重新包装并出售。

就算成功摆脱了这些贷款，该行手上还是会有数以10亿欧元计的所谓“偿还机率偏低”贷款，意味着可能面临进一步的损失。(完)