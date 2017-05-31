意大利央行总裁称退出欧元区解决不了意经济增长问题

路透罗马5月31日 - 意大利央行总裁周三表示，退出欧元区无益于解决意大利的经济问题，该国应当趁经济温和复苏的机会来修复公共财政并削减债务。

意大利央行总裁维斯科把矛头指向那些对欧元持怀疑态度的政党，他们把意大利长期经济增长缓慢归咎于欧元区财政制度的束缚，并建议退出欧元区。

“认为退出欧洲经济和货币联盟就能更容易解决意大利的经济问题，这纯属幻想，”维斯科在意大利央行年会上发表演讲称。

右翼北方联盟希望让意大利退出欧元区，反建制的五星运动希望举行脱欧公投。一些民调显示，五星运动是最受欢迎的政党。

意大利将在一年内举行大选，最早可能会在今年秋季就举行。

维斯科称，意大利必须将精力集中在削减庞大的公共债务上，这是“一个严重的脆弱性根源，也拖累该国经济。”

意大利的债务约为该国国内生产总值(GDP)的132%，在欧元区国家中处于第二高水准，仅次于希腊。(完)