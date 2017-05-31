意大利央行总裁称退出欧元区解决不了意经济增长问题

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透罗马5月31日 - 意大利央行总裁周三表示，退出欧元区无益于解决意大利的经济问题，该国应当趁经济温和复苏的机会来修复公共财政并削减债务。
意大利央行总裁维斯科把矛头指向那些对欧元持怀疑态度的政党，他们把意大利长期经济增长缓慢归咎于欧元区财政制度的束缚，并建议退出欧元区。
“认为退出欧洲经济和货币联盟就能更容易解决意大利的经济问题，这纯属幻想，”维斯科在意大利央行年会上发表演讲称。
右翼北方联盟希望让意大利退出欧元区，反建制的五星运动希望举行脱欧公投。一些民调显示，五星运动是最受欢迎的政党。
意大利将在一年内举行大选，最早可能会在今年秋季就举行。
维斯科称，意大利必须将精力集中在削减庞大的公共债务上，这是“一个严重的脆弱性根源，也拖累该国经济。”
意大利的债务约为该国国内生产总值(GDP)的132%，在欧元区国家中处于第二高水准，仅次于希腊。(完)
(编译 李春喜/汪红英；审校 艾茂林/王洋)
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路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。