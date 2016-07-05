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娱乐体育 | 2016年 7月 5日 星期二 19:52 BJT

贝卢斯科尼称接近与中资财团就出售AC米兰俱乐部达成交易

路透米兰7月5日 - 意大利前总理贝卢斯科尼周二表示，他接近就向一个中国财团出售AC米兰足球俱乐部一事达成交易。

“我接受了（中国财团）提议的俱乐部估值，并要求他们承诺在两年内投资4亿欧元(4.46亿美元)，”贝卢斯科尼做完心脏手术后离开米兰一家医院时对记者表示。

接近此事的一名消息人士补充道，与中国财团的初步协议可能在下周初或最迟在7月15日前签署。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)

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