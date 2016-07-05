贝卢斯科尼称接近与中资财团就出售AC米兰俱乐部达成交易

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透米兰7月5日 - 意大利前总理贝卢斯科尼周二表示，他接近就向一个中国财团出售AC米兰足球俱乐部一事达成交易。
“我接受了（中国财团）提议的俱乐部估值，并要求他们承诺在两年内投资4亿欧元(4.46亿美元)，”贝卢斯科尼做完心脏手术后离开米兰一家医院时对记者表示。
接近此事的一名消息人士补充道，与中国财团的初步协议可能在下周初或最迟在7月15日前签署。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。