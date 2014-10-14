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中国财经 | 2014年 10月 14日 星期二 18:30 BJT

意大利将与中国签署金融领域联合投资协议--知情人士

路透米兰10月14日 - 据了解文件内容的知情人士周二透露，意大利国有银行Cassa Depositi e Prestiti(CDP)将与中国国家开发银行签署总额约30亿欧元(38亿美元)的初步协议，未来将在意大利和中国进行联合投资。

此外，意大利国家战略基金FSI和中国投资有限责任公司(简称“中投”)也将签署合作协议，计划在一些共有项目上最高投资10亿欧元。

知情人士称，周二意大利总理伦齐和中国国务院总理李克强将在罗马举行会谈，届时将签署上述两份协议。(完)

(编译 高琦 审校 朱晓军)

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