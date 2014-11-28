意大利国有企业CDP敲定最终协议 向中国出售电网等资产

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透米兰11月27日 - 意大利国有企业Cassa Depositi e Prestiti(CDP)周四达成最终协议，将把电网运营商Terna(TRN.MI)与天然气网络企业Snam(SRG.MI)的少数股权，卖给中国国家电网公司STGRD.UL以及意大利投资人，作价24亿欧元(30亿美元)。
CDP在声明中表示，中国国家电网将可在Terna与Snam的董事会任命一名成员。
中国国家电网在7月签署初步协议，购买CDP Reti的35%股权。CDP Reti为一控股公司，持有Terna三分之一股权，持有Snam股权的比例也相似。几周前，CDP还同意将CDP Reti约6%股权售予一银行基金团体与一家退休基金。
这些售股交易是CDP筹措基建项目资金策略的一部份。该公司并未明确表示，是否会向国库上交部分交易收入。意大利政府持有80%的CDP股权。
Lazard担任CDP股权出售交易的顾问，中国国家电网则聘请摩根士丹利担任财务顾问。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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